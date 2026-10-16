Россия и США обсуждают дата-центры на энергии российских АЭС

Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере центров обработки данных, в том числе с использованием мощностей российских атомных электростанций. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026».

«Но даже вот здесь упоминались дата-центры — мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия — США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций», — сказал он.

Дмитриев сообщил, что у сторон уже сформирован конкретный перечень проектов, проработка которых ведётся при участии ряда российских компаний. Подробности возможных соглашений и сроки их реализации он не раскрыл.