10 000 мАч за $20, 20 000 мАч — $30. Honor представила новые мобильные аккумуляторы

Honor представила два новых мобильных аккумулятора в рамках бренда Honor Life, устройства уже поступили в продажу в фирменном магазине бренда на JD.com. Модель ёмкостью 10 000 мА·ч оценили в 150 юаней (около $20), а версия на 20 000 мА·ч стоит 200 юаней (около $30).

Одной из особенностей новинок стал встроенный плетёный кабель USB-C, поддерживающий двустороннюю быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт. Толщина младшей версии составляет 16,68 мм.

Оба устройства оснащены дисплеем для отображения информации о заряде и интеллектуальной системой контроля температуры на базе встроенного датчика NTC. Кроме того, аккумуляторы сертифицированы 3C, их можно перевозить в самолёте.