Достаточно текстового описания: Сбер открыл доступ к ИИ-сервису GigaStudio для создания сайтов и приложений без кода

Сбер открыл для широкой аудитории доступ к GigaStudio — инструменту на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать сайты и веб-приложения по текстовому описанию без программирования. О запуске публичной версии сообщили на конференции «ГигаКонф» для инженеров. Сервис доступен на платформе GitVerse.

GigaStudio впервые представили в 2025 году. За время тестирования ранний доступ к нему получили более 30 тыс. пользователей. В новой версии появилась возможность развернуть готовый проект и опубликовать веб-приложение по публичной ссылке. Исходный код автоматически сохраняется в репозитории GitVerse. Также пользователи могут выбирать языковые модели из списка доступных в сервисе.

Инструмент позволяет создавать сайты и лендинги, собирать прототипы продуктов и запускать внутренние сервисы. Изменять элементы страниц можно с помощью текстовых команд на естественном языке прямо в браузере.

По данным компании, создание проекта — от формирования структуры страниц до подготовки текстов, иллюстраций и анимации — занимает до семи минут.

В Сбере рассчитывают, что сервис поможет компаниям сократить расходы на разработку и подрядчиков, ускорить проверку продуктовых гипотез и быстрее запускать цифровые решения.