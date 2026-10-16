От студента до корпорации: Сбер открыл GigaIDE для всех разработчиков ⁠ 2

Сбер представил на конференции «ГигаКонф» единую версию среды разработки GigaIDE, которая теперь доступна не только корпоративным клиентам, но и индивидуальным разработчикам, студентам и небольшим командам.

Дистрибутив объединяет режимы Community и Pro. Пользователи могут начать с бесплатной версии, а затем перейти на расширенную по подписке или активировать пробный период. Для этого не потребуется переустанавливать среду. Такой подход позволяет компаниям использовать базовые инструменты в повседневной работе, подключая дополнительные возможности по мере необходимости.

Ранее версии распространялись отдельно. Community поддерживала Java, Python и JavaScript, а также работу с базами данных. Pro включала интеграцию с корпоративными системами безопасности, локальное и облачное хранение кода, проверенные плагины и расширенные инструменты для работы с СУБД.

Единый дистрибутив уже размещён на платформе GitVerse. Сейчас индивидуальным пользователям доступны инструменты для Java, Django, разработки веб-интерфейсов и работы с базами данных. Полный набор возможностей Pro для частных пользователей планируют открыть до конца 2026 года.