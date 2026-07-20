E Ink, второй цветной экран, Android 16, магнитная беспроводная зарядка и ИК-порт. Hisense A10 рассекречен до анонса

Он выйдет в августе

Hisense раскрыла дополнительные характеристики смартфона A10 с экраном E Ink, официальный анонс которого состоится в августе.

Новинка построена на базе восьмиядерного 4-нм чипа Qualcomm QCM6690, который оптимизирован для устройств с экранами на электронных чернилах.

По данным компании, чип обеспечивает плавное перелистывание PDF-документов, комфортную работу с разделением экрана и рукописными заметками, а также снижает эффект остаточного изображения, характерный для дисплеев E Ink. Во время чтения процессор автоматически уменьшает частоту, что позволяет заметно увеличить время автономной работы.

Фото Hisense/gizmochina

Hisense A10 оснащен 6,13-дюймовым экраном E Ink на лицевой панели, а также дополнительным цветным LCD-дисплеем на задней стороне. Пользователи смогут переключаться между ними: основной экран предназначен для чтения и заметок, а цветной — для фотографий, графиков и работы с привычными приложениями.

Среди других особенностей устройства — поддержка NFC, инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой, встроенная запись звонков, клонирование приложений, магнитная беспроводная зарядка и специальный режим ускоренного обновления экрана, уменьшающий задержки и эффект «призраков».