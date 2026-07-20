4 китайские модели и ни одного iPhone. Пять лучших 5G-смартфонов для использования в России назвал «Мегафон»

«Мегафон» назвал смартфоны, которые лучше всего готовы к работе в сетях 5G в России. Рейтинг, оказавшийся в распоряжении ТАСС, возглавил Samsung Galaxy S26 Ultra. По оценке специалистов оператора, модель получила один из самых мощных 5G-модемов и современную антенную систему.

Российские операторы ранее заявляли о готовности к запуску сетей пятого поколения. Однако, по словам генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана, ожидать многократного роста скорости передачи данных не стоит. Из-за отсутствия доступа к диапазону 3,4–3,8 ГГц, считающемуся оптимальным для 5G, прирост скорости, как ожидается, составит около 20%, а не в 10–20 раз, как предполагалось на ранних этапах развития технологии. Аналогичную оценку ранее озвучивал и глава «Билайна» Сергей Анохин.

