4 китайские модели и ни одного iPhone. Пять лучших 5G-смартфонов для использования в России назвал «Мегафон»
Рейтинг смартфонов с лучшей поддержкой сетей пятого поколения
«Мегафон» назвал смартфоны, которые лучше всего готовы к работе в сетях 5G в России. Рейтинг, оказавшийся в распоряжении ТАСС, возглавил Samsung Galaxy S26 Ultra. По оценке специалистов оператора, модель получила один из самых мощных 5G-модемов и современную антенную систему.
Второе место занял Xiaomi 15 Ultra благодаря поддержке максимального количества диапазонов связи. Тройку лидеров замкнул iQOO 13 с расширенной поддержкой 5G-бэндов. На четвертой позиции оказался Realme GT 7 Pro, а пятое место досталось базовому Xiaomi 15, который получил оптимизированную антенную систему.
Российские операторы ранее заявляли о готовности к запуску сетей пятого поколения. Однако, по словам генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана, ожидать многократного роста скорости передачи данных не стоит. Из-за отсутствия доступа к диапазону 3,4–3,8 ГГц, считающемуся оптимальным для 5G, прирост скорости, как ожидается, составит около 20%, а не в 10–20 раз, как предполагалось на ранних этапах развития технологии. Аналогичную оценку ранее озвучивал и глава «Билайна» Сергей Анохин.
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