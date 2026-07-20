Когда пропадает связь, помогают спутники. Starlink включил экстренную связь после разрушительного шторма в Чили

Сервис Direct to Cell позволил абонентам Entel Chile отправлять SMS через спутники даже при отключении наземных сетей

Starlink активировала экстренную спутниковую связь Direct to Cell для абонентов чилийского оператора Entel, пострадавших от мощного шторма, обрушившегося на страну в июле 2026 года.

Непогода сопровождалась сильными дождями, наводнениями, ураганным ветром и масштабными отключениями электроэнергии, из-за которых во многих районах перестала работать обычная мобильная связь.

Изображение Grok

Технология Direct to Cell обеспечивает отправку SMS напрямую через спутники Starlink на обычные смартфоны без специального оборудования. Экстренный сервис был задействован в регионах от Атакамы до Лос-Лагоса, где стихия нанесла наибольший ущерб.

Система стала важным резервным каналом связи во время чрезвычайной ситуации, которая привела к массовым перебоям в работе инфраструктуры, эвакуациям жителей и закрытию школ. Entel начала внедрение Direct to Cell еще в конце 2025 года, и с тех пор сервисом смогли воспользоваться уже более миллиона абонентов.