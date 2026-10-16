Еда по QR-коду: «Вкусно — и точка» тестирует новый способ выдачи заказов

Сеть «Вкусно — и точка» запустила пилотный проект по выдаче заказов навынос через автоматизированные ячейки. Новый способ получения еды тестируют в двух ресторанах в рамках концепции «Ресторан Будущего».

Сервис доступен в заведениях на Кустанайской улице, 6 и Измайловском проспекте, владение 54. Чтобы воспользоваться им, нужно обновить мобильное приложение, выбрать один из ресторанов и указать «Экспресс-ячейки» в качестве способа получения заказа.

После уведомления о готовности посетителю необходимо отсканировать QR-код из приложения на экране шкафа. Нужная ячейка откроется автоматически. Заказ хранится в ней 15 минут, после чего невостребованную еду утилизируют.

По словам старшего вице-президента по развитию и франчайзингу «Вкусно — и точка» Карины Погосовой, тестирование позволит оценить востребованность нового формата и понять, насколько он удобен для посетителей. Система также призвана упростить работу сотрудников. Если эксперимент окажется успешным, компания рассмотрит возможность внедрения «Экспресс-ячеек» в других ресторанах сети.