Новый смартфон Samsung за 200 долларов: рассекречен Samsung Galaxy F70 5G

50-мегапиксельная камера с OIS, стекло Gorilla Glass Victus и 5000 мАч

Samsung готовится представить смартфон среднего класса Galaxy F70 5G. Компания опубликовала тизер на индийской площадке Flipkart, согласно которому официальная презентация состоится 18 октября. Ожидается, что в Индии новинка будет стоить менее 20 000 рупий (около $210). Ранее, в августе, Samsung уже представила модель Galaxy F70 Pro.

Внешний вид Galaxy F70 5G отражает его бюджетное позиционирование. Смартфон получит экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, боковую пластиковую рамку. При этом экран будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера будет состоять из трех модулей с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп. В основном модуле будет сестема OIS. Разрешение фронтальной камеры составит 13 Мп. Смартфон получит экран Super AMOLED с разрешением Full HD+.

В основу устройства ляжет SoC Samsung Exynos 1330. Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, мощность зарядки — 25 Вт. Galaxy F70 5G получит чип NFC и функцию Circle to Search от Google, позволяющую искать информацию об объектах прямо на экране.