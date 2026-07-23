Новейшую функцию Samsung Galaxy Z Fold8 — My FanCam — показали на наглядном примере

Galaxy AI научился следить за выбранным объектом в кадре и создавать готовые ролики без ручного монтажа

Samsung представила новую функцию My FanCam Galaxy AI для складного смартфона Galaxy Z Fold8, которая может значительно упростить обработку видео.

Фото Ice Universe

Демонстрацию возможностей инструмента провёл известный инсайдер Ice Universe: он записал футбольный матч, а затем в приложении «Галерея» выбрал одного из игроков, после чего система автоматически создала отдельный ролик только с этим человеком в центре кадра.

Фото Ice Universe

Новая технология использует возможности искусственного интеллекта для анализа уже снятого широкоформатного видео. Galaxy AI самостоятельно отслеживает выбранный объект, перемещает область кадрирования вслед за ним и создаёт готовые клипы, например в вертикальном формате 9:16, которые можно сразу публиковать в социальных сетях.

Функция рассчитана не только на спортивные события, но и на концерты, семейные праздники и другие мероприятия, где пользователю нужно быстро выделить конкретного человека из большого кадра.

Кадр Ice Universe

Кадр Ice Universe

Благодаря большому внутреннему экрану Galaxy Z Fold8 редактирование таких роликов можно удобно выполнять прямо на смартфоне.

