Такого смартфона у Samsung ещё не было: Galaxy Z Fold 8 показали вживую сразу после анонса. Он бросит вызов будущему iPhone Ultra

В сети появилось видео распаковки Samsung Galaxy Z Fold 8, в котором показали коробку устройства и комплект поставки.

На видео попала белая версия смартфона с тонким корпусом, двойной камерой и большим внутренним складным экраном. Также стало известно, что новинка весит всего 206 г и комплектуется фирменным зарядным устройством Samsung.

Кадр из видео UniverseIce

Официальный запуск линейки Galaxy Z Fold 8 состоялся 22 июля 2026 года. Смартфон получил обновлённый дизайн с более широким и квадратным форматом корпуса, а в раскрытом состоянии его толщина составляет всего 4,5 мм. Внутри установлен 7,6-дюймовый гибкий дисплей, а для уменьшения заметности складки Samsung использовала новый материал Flex Titanium.

Кадр из видео UniverseIce

Galaxy Z Fold 8 уже называют одним из самых близких конкурентов будущего складного iPhone Ultra, который Apple, по слухам, должна представить в сентябре 2026 года. Ожидается, что устройство Apple также получит книжный форм-фактор и экран диагональю около 7,8 дюйма.

Сразу после презентации новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и умных часов появились цены на эти устройства в России, которые уже доступны для предзаказа.