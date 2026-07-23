Представлены Samsung Galaxy Glasses — умные очки с Gemini и автономностью до 9 часов

На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung впервые подробно показала свои новые умные очки Galaxy Glasses, которые должны выйти на рынок осенью 2026 года.

Устройство станет конкурентом линейки Meta* Ray-Ban и создаётся совместно с известными производителями очков Gentle Monster и Warby Parker. Основой для работы станет новая операционная система Android XR от Google.

Фото Shannon Connellan / Mashable

Galaxy Glasses получат поддержку искусственного интеллекта Google Gemini и смогут работать в связке со смартфонами Android и часами на Wear OS. Кроме того, Samsung интегрирует собственного помощника Bixby. Очки смогут принимать звонки, воспроизводить музыку, делать фотографии и помогать пользователям в повседневных задачах с помощью голосовых команд.

В отличие от некоторых AR-устройств, Galaxy Glasses не будут оснащены встроенным дисплеем. Вместо этого они получат камеры для съёмки от первого лица и микрофоны для работы ИИ-функций.

Во время презентации Samsung показала сценарии использования: очки могут анализировать записи встреч, подсказывать этапы приготовления блюд и передавать изображение пользователя во время видеозвонков Google Meet.

Фото Shannon Connellan / Mashable

По словам главы мобильного подразделения Samsung Вон Джун Чхве, устройство сможет работать до 9 часов от одного заряда, а комплектный чехол обеспечит ещё до семи дополнительных зарядок.

