Представлены Samsung Galaxy Glasses — умные очки с Gemini и автономностью до 9 часов
Samsung раскрыла первые подробности своих умных очков
На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung впервые подробно показала свои новые умные очки Galaxy Glasses, которые должны выйти на рынок осенью 2026 года.
Устройство станет конкурентом линейки Meta* Ray-Ban и создаётся совместно с известными производителями очков Gentle Monster и Warby Parker. Основой для работы станет новая операционная система Android XR от Google.
Galaxy Glasses получат поддержку искусственного интеллекта Google Gemini и смогут работать в связке со смартфонами Android и часами на Wear OS. Кроме того, Samsung интегрирует собственного помощника Bixby. Очки смогут принимать звонки, воспроизводить музыку, делать фотографии и помогать пользователям в повседневных задачах с помощью голосовых команд.
В отличие от некоторых AR-устройств, Galaxy Glasses не будут оснащены встроенным дисплеем. Вместо этого они получат камеры для съёмки от первого лица и микрофоны для работы ИИ-функций.
Во время презентации Samsung показала сценарии использования: очки могут анализировать записи встреч, подсказывать этапы приготовления блюд и передавать изображение пользователя во время видеозвонков Google Meet.
По словам главы мобильного подразделения Samsung Вон Джун Чхве, устройство сможет работать до 9 часов от одного заряда, а комплектный чехол обеспечит ещё до семи дополнительных зарядок.
* Деятельность организации «Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook)» признана экстремистской и запрещена в РФ
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