После удаления из AppStore и Google Play cпрос на скачивание VK и Max резко вырос

Удаление VK и Max из App Store и Google Play неожиданно подстегнуло интерес к приложениям

После исчезновения мессенджера Max из Google Play и ряда сервисов VK из App Store число запросов на скачивание приложений заметно выросло, как пишет Коммерсантъ

По данным сервиса «Вордстат», в первые три дня после удаления Max количество поисковых запросов увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Изображение Grok

Самый сильный рост показали запросы «Скачать макс» и «скачать max» — они выросли на 82% и 59% соответственно. В целом интерес к загрузке мессенджера увеличился на 79%. Одновременно пользователи стали чаще искать приложения VK: запросы по «ВКонтакте» выросли на 46%, а интерес к скачиванию «Одноклассников» почти удвоился.

Считается, что причиной роста стала именно блокировка российских сервисов в зарубежных магазинах приложений. 25 июня Apple удалила из App Store «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru. Ранее, в начале июня, из Google Play пропал мессенджер Max.

