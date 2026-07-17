VK, «Одноклассники, Дзен, Mail.ru, «Юла», «Маруся» и многие другие приложения удалили из Google Play. Опубликован полный перечень

Из каталога Google Play пропали приложения VK, мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен», о чем пишет Коммерсантъ, который опубликовал полный перечень приложений.

«ВКонтакте»;

«Почта Mail»;

«Облако Mail»;

«Дзен»;

«Одноклассники»;

«VK Музыка»;

«VK Мессенджер»;

«VK Звонки»;

«VK Видео»;

«VK Видео Live»;

«VK Знакомства»;

VK Admin;

VK Play;

VK Teams;

«VK Почта»;

«Юла»;

«Маруся».

Изображение Grok

Ранее мы сообщали об удалении «Макса» и «Одноклассников». При этом приложения остаются доступными в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. Напомним, ранее Apple удалила из российского App Store приложения холдинга VK, после чего акции компании VK подешевели.

Обновления приложений также работают в обычном режиме. Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.