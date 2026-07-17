VK, «Одноклассники, Дзен, Mail.ru, «Юла», «Маруся» и многие другие приложения удалили из Google Play. Опубликован полный перечень
В список попали 17 приложений
Из каталога Google Play пропали приложения VK, мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен», о чем пишет Коммерсантъ, который опубликовал полный перечень приложений.
- «ВКонтакте»;
- «Почта Mail»;
- «Облако Mail»;
- «Дзен»;
- «Одноклассники»;
- «VK Музыка»;
- «VK Мессенджер»;
- «VK Звонки»;
- «VK Видео»;
- «VK Видео Live»;
- «VK Знакомства»;
- VK Admin;
- VK Play;
- VK Teams;
- «VK Почта»;
- «Юла»;
- «Маруся».
Ранее мы сообщали об удалении «Макса» и «Одноклассников». При этом приложения остаются доступными в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. Напомним, ранее Apple удалила из российского App Store приложения холдинга VK, после чего акции компании VK подешевели.
Обновления приложений также работают в обычном режиме. Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.
В VK также рекомендовали пользователям переходить на свой сайт на домене в одной из российских доменных зон: «„ВКонтакте“ завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru».
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