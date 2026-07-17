VK, «Одноклассники, Дзен, Mail.ru, «Юла», «Маруся» и многие другие приложения удалили из Google Play. Опубликован полный перечень

В список попали 17 приложений

Сети и серверы

Из каталога Google Play пропали приложения VK, мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен», о чем пишет Коммерсантъ, который опубликовал полный перечень приложений.

  • «ВКонтакте»;
  • «Почта Mail»;
  • «Облако Mail»;
  • «Дзен»;
  • «Одноклассники»;
  • «VK Музыка»;
  • «VK Мессенджер»;
  • «VK Звонки»;
  • «VK Видео»;
  • «VK Видео Live»;
  • «VK Знакомства»;
  • VK Admin;
  • VK Play;
  • VK Teams;
  • «VK Почта»;
  • «Юла»;
  • «Маруся».
Изображение Grok

Ранее мы сообщали об удалении «Макса» и «Одноклассников». При этом приложения остаются доступными в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. Напомним, ранее Apple удалила из российского App Store приложения холдинга VK, после чего акции компании VK подешевели.

Обновления приложений также работают в обычном режиме. Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.

В VK также рекомендовали пользователям переходить на свой сайт на домене в одной из российских доменных зон: «„ВКонтакте“ завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru».

Крупнейшую в мире ИИ-модель с открытым исходным кодом и 2,8 трлн параметров представили в КитаеГосслужащих полностью переведут на «Макс» к 2030 году