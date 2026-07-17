Крупнейшую в мире ИИ-модель с открытым исходным кодом и 2,8 трлн параметров представили в Китае

Китайская компания Moonshot AI представила новую модель искусственного интеллекта Kimi K3, которая, по заявлению разработчика, стала крупнейшей ИИ-моделью в мире с открытым исходным кодом.

Kimi K3 — это передовая языковая модель с большим количеством параметров, насчитывающая 2,8 триллиона параметров, что примерно на 75% больше, чем у DeepSeek V4 Pro, которая имеет около 1,6 триллиона параметров. Модель включает в себя контекстное окно на 1 миллион токенов, встроенные возможности визуального восприятия и постоянно включенный режим рассуждения, который компания называет «режимом мышления».

Изображение: VentureBeat, создано с помощью Midjourney

Это первая в мире модель с открытым исходным кодом в классе с 3 триллионами параметров, разработанная для передовых сценариев разведки, включая долгосрочное программирование, работу со знаниями и рассуждения.

По словам представителей компании, Kimi K3 является крупнейшей в мире моделью ИИ с открытым исходным кодом и, согласно тестам, по производительности не уступает самым мощным проприетарным системам от Anthropic и OpenAI .