Мессенджер «Макс» исчез из Google Play

Пресс-служба VK сообщила, что приложение VK и мессенджер «Макс» (Max) исчезли из Google Play — онлайн-магазина приложений для ОС Android. Ранее «Макс» был удалён и из каталога App Store. В компании отметили, что уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений.

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Также в VK напомнили, что приложения VK и «Макс» доступны для установки в таких онлайн-магазинах приложений для Android, как RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других. Обновления приложений также работают как обычно. Кроме того, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Макс» и VK.