Мессенджер «Макс» исчез из Google Play
Приложения VK и «Одноклассники» также удалены
Пресс-служба VK сообщила, что приложение VK и мессенджер «Макс» (Max) исчезли из Google Play — онлайн-магазина приложений для ОС Android. Ранее «Макс» был удалён и из каталога App Store. В компании отметили, что уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений.
Также в VK напомнили, что приложения VK и «Макс» доступны для установки в таких онлайн-магазинах приложений для Android, как RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других. Обновления приложений также работают как обычно. Кроме того, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Макс» и VK.
Ряд источников также отмечает, что из Google Play пропало и приложение соцсети «Одноклассники». В понедельник Евросоюз официально ввёл санкции против российской компании VK и её дочерней структуры «Коммуникационная платформа», которую в ЕС считают юрлицом «Макс».
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