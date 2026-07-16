Индия впервые попытается вывести спутник на орбиту полностью частной ракетой Vikram-1 18 июля

Skyroot Aerospace сразу выведет на орбиту несколько технологических аппаратов и спутник для сбора телеметрии

Индийская компания Skyroot Aerospace назначила на 18 июля первый орбитальный запуск ракеты-носителя Vikram-1. Это будет первая в истории страны попытка вывести полезную нагрузку на орбиту с помощью полностью разработанной частной ракеты. Запуск пройдёт с Космического центра имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте в рамках миссии Aagaman («Прибытие»).

Компания сообщила, что завершила весь комплекс наземных испытаний, а необходимые ограничения для воздушного и морского движения на время запуска уже введены. Генеральный директор Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандна (Pawan Kumar Chandna) отметил, что теперь разработчикам предстоит впервые проверить работу ракеты в реальном полёте и получить данные, которые невозможно собрать на земле.

Фото: Skyroot

Несмотря на испытательный статус миссии, Vikram-1 отправится в космос не пустой. Ракета несёт несколько технологических демонстраторов, оборудование индийской компании Grahaa Space, разрабатывающей наноспутники дистанционного зондирования Земли, системы компании Cosmoserve для технологий удаления космического мусора, компоненты компании DCubed, а также собственный спутник Skyroot SCOPE. Его задача — собрать подробную телеметрию о работе ракеты на всех этапах полёта.

Кроме инженерной полезной нагрузки, на борту находятся художественная композиция Cosmic Bloom из алмазов и миниатюрная арт-работа.

Vikram-1 названа в честь Викрама Сарабхаи (Vikram Sarabhai), которого считают основателем космической программы Индии. Ракета высотой около 7 этажей рассчитана на вывод до 350 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый полёт должен пройти по траектории с целевой высотой около 450 км и наклонением 60 градусов.