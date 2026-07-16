VK зовёт пользователей на свой домен в российской зоне

В сообщении указано, что изменился только домен, а все возможности, приложения и дизайн «ВКонтакте» остаются прежними. Но «из-за технических нюансов» vk.ru всегда доступен, к тому же открывается и работает быстрее, чем vk.com, отметили в VK. РБК со ссылкой на пресс-службу VK сообщает, что сервис завершает переезд на российский домен и в дальнейшем будет поддерживать доступность только в доменной зоне .ru.