VK зовёт пользователей на свой домен в российской зоне
В будущем сервисы «ВКонтакте» останутся только на vk.ru
Компания VK рекомендовала пользователям соцсети «ВКонтакте» перейти на свой сайт в российской доменной зоне — vk.ru вместо vk.com. Такую рассылку сегодня, 16 июля получили пользователи «ВКонтакте».
В сообщении указано, что изменился только домен, а все возможности, приложения и дизайн «ВКонтакте» остаются прежними. Но «из-за технических нюансов» vk.ru всегда доступен, к тому же открывается и работает быстрее, чем vk.com, отметили в VK. РБК со ссылкой на пресс-службу VK сообщает, что сервис завершает переезд на российский домен и в дальнейшем будет поддерживать доступность только в доменной зоне .ru.
Ранее мы писали о том, что мессенджер «Макс», приложения VK и «Одноклассники» были удалены из Google Play. До этого, в понедельник 13 июля Европейский союз ввёл санкции против холдинга VK и юрлица мессенджера «Макс».
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