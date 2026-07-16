15 000 циклов или 25-30 лет работы при сохранении не менее 70% емкости: CATL поставит в Европе гигантские натрий-ионные хранилища энергии на 5 ГВт·ч

Китайская компания CATL и европейский поставщик энергетических решений Alfen объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого по всей Европе развернут системы хранения энергии Tener Sodium общей емкостью 5 ГВт·ч. Проект станет одним из крупнейших коммерческих внедрений натрий-ионных аккумуляторов, а первые объекты должны появиться в 2027 году.

Компании сотрудничают с 2023 года, однако ранее Alfen использовала литий-ионные батареи CATL. Переход на натрий-ионные технологии позволит снизить зависимость от лития, уменьшить влияние колебаний цен на сырье и расширить линейку решений для хранения энергии.

Фото Alfen

Система Tener Sodium рассчитана на 15 000 циклов работы, что эквивалентно 25–30 годам эксплуатации при сохранении не менее 70% первоначальной емкости. Новая архитектура обеспечивает напряжение 690 В, повышает эффективность преобразования энергии почти на 2%, а собственное энергопотребление снижено до 1% — примерно вдвое ниже среднеотраслевого уровня. Также разработчики заявляют о повышенной безопасности и стабильной работе в широком диапазоне температур: аккумуляторы сохраняют более 92% емкости при -20 °C и способны выдержать свыше 10 000 циклов при +45 °C без дополнительного охлаждения.

«Натрий-ионные аккумуляторы — это следующий шаг в нашем понимании хранения энергии: они более диверсифицированы, устойчивы и соответствуют тенденциям развития рынка», — заявил Майкл Колейн, генеральный директор Alfen.