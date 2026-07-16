Больше самостоятельности: дети смогут оплачивать мобильную связь в «СберKids»

В приложении «СберKids» для детей от 6 до 14 лет появилась возможность самостоятельно пополнять баланс мобильного телефона. Нововведение доступно пользователям версии 5.12 на iOS и Android и позволяет оплатить связь любого российского оператора прямо с главного экрана приложения.

Как отметил управляющий директор, начальник управления «СберKids» Сбербанка Кирилл Бессонов, оплата мобильной связи остаётся одним из самых востребованных запросов среди юных пользователей. По его словам, новая возможность позволяет детям самостоятельно решать повседневные задачи, при этом родители сохраняют контроль над расходами с помощью установленных лимитов по детской карте. В банке также сообщили, что в дальнейшем приложение получит и другие востребованные пользователями возможности.