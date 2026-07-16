Больше самостоятельности: дети смогут оплачивать мобильную связь в «СберKids»
Оплата доступна с главного экрана приложения
В приложении «СберKids» для детей от 6 до 14 лет появилась возможность самостоятельно пополнять баланс мобильного телефона. Нововведение доступно пользователям версии 5.12 на iOS и Android и позволяет оплатить связь любого российского оператора прямо с главного экрана приложения.
Ранее для пополнения счёта ребёнку требовалась помощь родителей либо использование сайта мобильного оператора с отдельной авторизацией. Теперь достаточно открыть приложение, указать номер телефона и сумму платежа.
Как отметил управляющий директор, начальник управления «СберKids» Сбербанка Кирилл Бессонов, оплата мобильной связи остаётся одним из самых востребованных запросов среди юных пользователей. По его словам, новая возможность позволяет детям самостоятельно решать повседневные задачи, при этом родители сохраняют контроль над расходами с помощью установленных лимитов по детской карте. В банке также сообщили, что в дальнейшем приложение получит и другие востребованные пользователями возможности.
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