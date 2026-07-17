Госслужащих полностью переведут на «Макс» к 2030 году

Рабочие коммуникации — только через российскую платформу

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Правительство РФ распорядилось перевести всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы к 2030 году. Соответствующий документ появился на портале правовых актов. Там указано, что к этому сроку доля рабочих коммуникаций госслужащих через многофункциональный сервис обмена информацией на базе «Макса» должна составить 100%.

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Создание такого многофункционального сервиса обмена информацией планируется в те же сроки, следует из распоряжения правительства. Платформа разрабатывается «в целях повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой получаемой информации».

Вчера мы писали о том, что мессенджер «Макс» и приложение VK удалили из онлайн-магазина приложений для ОС Android — Google Play. Ещё раньше они исчезли из магазина приложений Apple — App Store.

VK, «Одноклассники, Дзен, Mail.ru, «Юла», «Маруся» и многие другие приложения удалили из Google Play. Опубликован полный перечень Представлен суперкомпьютер Huawei Atlas 950 SuperPoD с 256 ТБ памяти, который в разы быстрее Nvidia NVL144