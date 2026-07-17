Госслужащих полностью переведут на «Макс» к 2030 году

Правительство РФ распорядилось перевести всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы к 2030 году. Соответствующий документ появился на портале правовых актов. Там указано, что к этому сроку доля рабочих коммуникаций госслужащих через многофункциональный сервис обмена информацией на базе «Макса» должна составить 100%.

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Создание такого многофункционального сервиса обмена информацией планируется в те же сроки, следует из распоряжения правительства. Платформа разрабатывается «в целях повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой получаемой информации».