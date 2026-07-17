Представлен суперкомпьютер Huawei Atlas 950 SuperPoD с 256 ТБ памяти, который в разы быстрее Nvidia NVL144

Компания Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 SuperPoD. Компания сообщила, что это новое технологическое решение представляет собой крупнейшую в отрасли систему для вычислений в области искусственного интеллекта.

SuperNode или SuperPoD — это масштабные вычислительные платформы для искусственного интеллекта, которые объединяют тысячи чипов ИИ, таких как графические процессоры (GPU) и нейронные процессоры (NPU), в единый логический блок с использованием высокоскоростных межсоединений для повышения эффективности обучения больших моделей искусственного интеллекта.

Atlas 950 предлагает очень высокую пропускную способность NPU терабайтного уровня и сверхнизкую задержку в 3 мкс. Huawei использовала собственный протокол Lingqu и модернизированную архитектуру SuperPoD для нового кластера ИИ.

Изображение Huawei

Atlas 950 SuperPoD содержит 1024 чипа Ascend и может подключать до 8192 нейронных блоков (NPU). Таким образом, он может обеспечивать обучение и вывод данных для многоуровневых моделей с триллионами параметров.

Кроме того, китайский технологический гигант упомянул, что Atlas 950 SuperPoD может обеспечить в 6,7 раза большую вычислительную мощность и в 15 раз больший объем памяти, чем Nvidia NVL144 — это серверная стойка на базе 144 ускорителей серии Rubin (с архитектурой Rubin Ultra), предназначенная для обучения ИИ.