Новый форм-фактор, который бьёт рекорды до выхода iPhone Fold: продажи Huawei Pura X и Pura X Max превзошли ожидания
Появились новые подробности
Свежие данные о продажах складных смартфонов компании Huawei опубликовал инсайдер Digital Chat Station, который заявил, что они превзошли ожидания производителя.
В настоящее время продажи Huawei Pura X составляют около 1,54 миллиона единиц, а Pura X Max — около 580 000 единиц, что превосходит ожидания.
Digital Chat Station
Он добавил, что обе модели, Huawei Pura X и Pura X Max, получат новые версии в следующем году.
Ранее стало известно, что за первый месяц продаж (по состоянию на конец мая 2026 года) было продано около 343 700 устройств Huawei Pura X Max. Это больше, чем у любого предыдущего складного смартфона Huawei за тот же период. Интересно, что на долю более дорогой версии Collector's Edition пришлась большая часть продаж — около 198 500 единиц — что свидетельствует о высоком спросе даже по премиальным ценам.
Характеристики Huawei Pura X доступны в нашем анонсе.
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