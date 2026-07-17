Новый форм-фактор, который бьёт рекорды до выхода iPhone Fold: продажи Huawei Pura X и Pura X Max превзошли ожидания

Ранее стало известно, что за первый месяц продаж (по состоянию на конец мая 2026 года) было продано около 343 700 устройств Huawei Pura X Max. Это больше, чем у любого предыдущего складного смартфона Huawei за тот же период. Интересно, что на долю более дорогой версии Collector's Edition пришлась большая часть продаж — около 198 500 единиц — что свидетельствует о высоком спросе даже по премиальным ценам.