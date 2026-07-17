Яндекс добавил в сервисы для водителей данные об очередях на АЗС и маршруты для экономии горючего

Информация о наличии топлива и очередях доступна более чем для десятка городов

Яндекс обновил сервисы для автомобилистов. В «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» появилась информация о наличии топлива и загруженности автозаправочных станций. Эти данные отображаются в карточке АЗС, откуда можно сразу проложить маршрут. Сведения об очередях также доступны в «Яндекс Go» и «Яндекс Заправках».

Изображение: Яндекс Изображение: Яндекс

Кроме того, «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» начали предлагать маршруты, позволяющие снизить расход топлива. Такие варианты могут занимать больше времени, однако за счёт меньшего количества остановок, светофоров и более равномерного движения помогают экономить горючее.

Изображение: Яндекс Изображение: Яндекс

Для формирования данных о загруженности АЗС компания использует обезличенную информацию из нескольких источников, включая сведения о заправках через «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go», данные от водителей, дорожную обстановку, а также результаты опросов пользователей.