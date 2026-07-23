Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra уже сертифицированы, они могут получить огромные аккумуляторы и 200-мегапиксельные камеры

Будущие флагманы Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra прошли сертификацию GSMA, что обычно говорит о скором официальном анонсе. Официальная премьера новинок ожидается во второй половине 2026 года. Сертификационные документы также указывают на международный запуск новинок.

Poco F8 Pro. Изображение: Poco

Изображение: XimiTime

Изображение: XimiTime

Как сообщает XimiTime, анализ программного кода MI Code показал, что обе модели будут построены на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850). Также смартфонам приписывают экраны AMOLED производства TCL с кадровой частотой до 185 Гц, поддержку 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки и аккумуляторы внушительной емкости: 10 000 мА·ч в случае модели Ultra и 8000 мА·ч в случае модели Pro. При этом обеим моделям приписывают 200-мегапиксельную камеру.