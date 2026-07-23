Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra уже сертифицированы, они могут получить огромные аккумуляторы и 200-мегапиксельные камеры
Релиз ожидается до конца 2026 года
Будущие флагманы Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra прошли сертификацию GSMA, что обычно говорит о скором официальном анонсе. Официальная премьера новинок ожидается во второй половине 2026 года. Сертификационные документы также указывают на международный запуск новинок.
Как сообщает XimiTime, анализ программного кода MI Code показал, что обе модели будут построены на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850). Также смартфонам приписывают экраны AMOLED производства TCL с кадровой частотой до 185 Гц, поддержку 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки и аккумуляторы внушительной емкости: 10 000 мА·ч в случае модели Ultra и 8000 мА·ч в случае модели Pro. При этом обеим моделям приписывают 200-мегапиксельную камеру.
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