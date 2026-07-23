Представлены умные часы Samsung Galaxy Watch 9: ярче экран, больше автономность и новые функции здоровья

Samsung официально представила новое поколение*, **, ***, **** умных часов Galaxy Watch 9. Новинка предложена в версиях с корпусом формата 40 и 44 мм.

Galaxy Watch 9 сохранили узнаваемый алюминиевый корпус, однако Samsung обновила ремешки. Теперь они выполнены из более мягкого силикона с воздушной структурой, благодаря чему стали легче и комфортнее при длительном ношении. Вес 44-миллиметровой версии составляет 34 грамма, а модели с корпусом 40 мм — всего 31,5 грамма.

Обе модификации оснащены дисплеями Super AMOLED под сапфировым стеклом и с поддержкой режима Always-On Display. Максимальная яркость выросла до 3000 нит.

В основе аппаратной платформы теперь лежит SoC Snapdragon Wear Elite — как и во флагманских Galaxy Watch Ultra2. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ.

Samsung увеличила и емкость аккумулятора. Версия с корпусом 44 мм получила батарею емкостью 445 мА·ч, а 40-миллиметровая — емкостью 390 мА·ч. По заявлению компании, часы способны проработать до 40 часов без включенного Always-On Display и поддерживают быструю беспроводную зарядку.

Корпус защищен от пыли и воды (5 ATM и IP68), а также отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H.

Одним из главных нововведений стала функция Vitals, которая анализирует показатели организма во время сна. Часы отслеживают частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи, уровень кислорода в крови и частоту дыхания. После как минимум семи ночей наблюдений система формирует индивидуальный профиль пользователя и может предупреждать о заметных отклонениях от привычных значений.

Еще одна новая функция — Fitness Index. Она оценивает физическую форму владельца по целому набору параметров — состав тела, сердечный ритм, уровень активности, сила, выносливость и гибкость. На основе полученных данных часы формируют персональные рекомендации по тренировкам.

Вместе с Galaxy AI появилась и новая функция Raise to Talk. Теперь достаточно поднять руку и обратиться к голосовому помощнику Google Gemini — нажимать кнопки больше не нужно. С помощью голосовых команд можно отвечать на сообщения, управлять воспроизведением музыки, запускать приложения и выполнять другие действия. Для работы функции необходимо выбрать Gemini в качестве основного ассистента вместо Bixby.

Galaxy Watch 9 работают под управлением Wear OS 7 с фирменной оболочкой One UI 9 Watch. Часы поддерживают Bluetooth и Wi-Fi, NFC, имеют двухдиапазонный GPS и будут доступны как в версии с Bluetooth, так и с LTE. Новинка совместима со смартфонами на Android 13 и более новых версиях операционной системы.

В Европе стоимость Galaxy Watch9 начинается от 379 евро за модель с Bluetooth и корпусом 40 мм. Версия на 44 мм обойдется минимум в 409 евро, а модификации с LTE будут стоить 409 и 459 евро соответственно. Предзаказы уже открыты, а старт продаж запланирован на 7 августа 2026 года.