Первый в мире компьютер с 16-ядерным Ryzen AI Max+ Pro 495 и 192 ГБ оперативной памяти: представлен новый Framework Desktop

Компания Framework представила новую конфигурацию своего модульного компьютера Framework Desktop. Новинка построена на топовом 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 и ориентирована на пользователей, работающих с локальными моделями искусственного интеллекта, а также на разработчиков и создателей контента.

Фото: Framework

Максимальная частота Ryzen AI Max+ Pro 495 достигает 5,2 ГГц. За графику отвечает встроенное ядро Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками архитектуры RDNA 3.5 и частотой до 3 ГГц. По заявлению Framework, это самое производительное встроенное графическое решение AMD на сегодняшний день, которого должно хватить для запуска современных игр в разрешении Full HD без дискретной видеокарты.

Главной особенностью новой версии ПК является огромный объем оперативной памяти — 192 ГБ LPDDR5x. Такой объем позволит запускать крупные языковые модели непосредственно на компьютере без обращения к облачным сервисам. По данным Framework, система сможет работать, например, с моделью DeepSeek-V4-Flash в конфигурации Q8.

Новая конфигурация окажется значительно дороже существующей версии с 128 ГБ памяти. Сейчас Framework Desktop с процессором Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ ОЗУ стоит 3449 долларов, тогда как на момент анонса в феврале 2025 года аналогичная модель оценивалась в 1999 долларов. Рост цен Framework связывает с существенным подорожанием оперативной памяти. Официальную стоимость версии с Ryzen AI Max+ Pro 495 и 192 ГБ оперативной памяти компания пока не раскрыла, однако ожидается, что она может превысить 4000 долларов. Дата начала продаж пока не объявлена.