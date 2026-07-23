Дешевый фитнес-браслет с большим экраном, защитой от воды и зарядкой раз в две недели: Xiaomi Smart Band 11 Active предварительно оценили в 40 евро

Он получит режим Always-On Display и защиту от воды

В Сети появились характеристики и изображения нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 11 Active. Информацией поделился немецкий ресурс WinFuture.

Изображение: Xiaomi

Согласно утечке, Xiaomi Smart Band 11 Active получит 1,47-дюймовый экран с разрешением 320 × 172 пикселя. Емкость аккумулятора составит 300 мА·ч, автономность — до 14 дней работы без подзарядки при отключенной функции Always-On Display и до 9 дней при постоянно активном экране. Полная зарядка устройства займет около двух часов.

Изображение: Xiaomi

Браслет будет защищен от воды (5 ATM). Толщина корпуса составляет 10,2 мм, а вес — всего 16,5 г.

Изображение: Xiaomi

Smart Band 11 Active обеспечит поддержку более 50 спортивных режимов. Среди функций — измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови (SpO 2 ), подсчет шагов, мониторинг сна и уровня стресса.

Изображение: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 11 Active поступит в продажу в ближайшие недели по цене от 40 евро. Новинка будет доступна в сером, черном, белом и розовом цветах.