Неожиданный конкурент Max: «Госуслуги» превратятся в соцсеть

Портал «Госуслуги» в будущем может превратиться в полноценную цифровую платформу для общения, семейных сервисов и повседневных задач. Такие изменения обсуждаются в рамках стратегии развития портала до 2035 года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, участвующие в ее подготовке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одной из самых обсуждаемых инициатив стало создание собственной социальной сети. Предполагается, что пользователи смогут вести личные страницы, общаться в тематических сообществах, читать новостную ленту и объединяться по интересам.

Разработчики также рассматривают расширение семейных сервисов. Среди возможных нововведений — защищенные семейные чаты, общий календарь важных событий и возможность оформлять государственные услуги за родственников с их согласия.

Еще одним направлением может стать собственный агрегатор мероприятий. Через «Госуслуги» пользователи смогут находить культурные, спортивные, туристические и волонтерские события, создавать собственные мероприятия, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.

Кроме того, обсуждается внедрение системы достижений. За использование различных сервисов портала пользователи смогут получать виртуальные награды, а также бонусы и подарки от партнеров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие «Госуслуг», подтвердили, что главная задача проекта — создание единой цифровой экосистемы для граждан.

По данным «Известий», сейчас на портале зарегистрировано около 120 миллионов пользователей с подтвержденными учетными записями. За счет такой обширной аудитории «Госуслуги» уже давно перестали быть исключительно сервисом для получения справок и оформления документов — в перспективе портал может стать универсальной цифровой платформой, объединяющей государственные услуги, общение и повседневные онлайн-сервисы — по аналогии с тем же Max.