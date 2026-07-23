Кнопочная Nokia 123 Shield за 35 евро с защитой от воды поддерживает только сети 2G

Компания HMD выпустила кнопочный телефон Nokia 123 Shield, о котором мы уже сообщали, но теперь появились интересные подробности.

По информации HMD, модель прежде всего ориентирована на людей, работающих на открытом воздухе, и тех, кому нужно недорогое резервное устройство.

Фото Nokia/gizmochina

Nokia 123 Shield поддерживает только сети 2G (диапазоны GSM 900 и 1800) при использовании двух мини-SIM-карт. Хотя HMD утверждает, что телефон оптимизирован для стабильного сигнала и четких звонков, в реальности сети 2G в настоящее время отключаются во многих странах.

В оснащение входит QVGA-камера низкого разрешения, а также FM-радио, которое работает как с проводными наушниками, так и без них.

Телефон выпускается в зелёном и фиолетовом цветах. Цена составляет 35 евро.