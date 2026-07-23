Новые смартфоны Oppo Find X10 уже тестируют с iPhone 17 Pro

Смартфоны серии Oppo Find X10 уже проходят тестирование вместе с iPhone 17 Pro. Главной особенностью новых устройств может стать полностью переработанный внешний вид задней панели: Oppo откажется от крупного круглого блока камер и перейдёт к более классическому расположению сенсоров.

Фото ZionsAnvin

Камеры будут размещены в верхней левой части корпуса в отдельном блоке. При этом задняя крышка получит двухсекционную компоновку: основной модуль с объективами слева, а справа — светодиодная вспышка и дополнительный сенсор, который может оказаться мультиспектральным. Подобное решение напоминает подход, используемый в смартфонах iPhone Pro.

Oppo Find X10, X10 Pro и X10 Pro Max тестируются вместе с iPhone 17 Pro. Таким образом, ни на одной из этих моделей нет круглого модуля камеры. Кроме того, все три модели, похоже, используют двухсекционную конструкцию задней панели, как у iPhone 17 Pro. ZionsAnvin

Фото ZionsAnvin

Ранее ZionsAnvin точно сообщил характеристики Motorola Edge 70 Max и Motorola Edge 70 Ultra, Redmi Note 17 и других смартфонов.