Гигантский Starship V3 застыл перед стартом: людей засняли рядом с ракетой на башне Mechazilla

Фотограф Max Evans из NASA Spaceflight запечатлел необычный момент на космодроме SpaceX Starbase в Южном Техасе: полный комплект Starship, состоящий из ускорителя Booster 20 и корабля Ship 40, показали на фоне ярко-оранжевого закатного неба.

Фото Max Evans

На снимке также видны сотрудники SpaceX, работающие на манипуляторных руках стартовой башни. Команда продолжает подготовку комплекса к очередному испытательному полёту.Автор фотографии отметил, что это был один из самых красивых закатов, которые ему удалось увидеть на Starbase.

Фото Max Evans

Ранее сообщалось, что компания SpaceX продолжает подготовку к 13-му интегрированному испытательному полёту Starship. Инженеры завершили дополнительные проверки ускорителя Super Heavy, а полностью собранная ракета Starship V3 уже установлена на стартовом столе космодрома Starbase в Техасе.

Фото Max Evans

Предыдущая попытка старта 16 июля была отменена из-за проблем с двигательной установкой. Стартовое окно откроется в 17:45 по центральному времени США (01:45 мск 24 июля).