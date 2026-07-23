Grok Илона Маска превращает одного разработчика в целую студию — ИИ создаёт игры, миры и приложения за часы. Появились новые примеры

Маск заявил, что создавать игры с Grok действительно просто

Новые примеры показывают, как искусственный интеллект Илона Маска берёт на себя программирование, дизайн и тестирование, позволяя создавать сложные проекты в одиночку. Сам Маск заявил, что создавать игры с Grok действительно просто.

Пользователь @minchoi рассказал о возможностях Grok 4.5, который всё активнее используется для создания игр и программных проектов без участия большой команды.

Grok 4.5 способен помогать разработчикам на всех этапах: от написания кода и создания игровых объектов до построения виртуальных миров и проверки работоспособности проектов.

Среди примеров — ролевая игра и dungeon crawler, отец, который с помощью Grok за два часа создал для своего сына игру с поддержкой контроллера, а также генерация копии интерфейса macOS 27 менее чем за 10 минут. Кроме того, ИИ использовали для разработки CAD-моделей, интерактивных 3D-парков развлечений с аттракционами и игровых карт в стиле voxel. Grok 4.5 также демонстрирует возможности работы с React и Excel, создания игровых спрайтов через Imagine и выполнения сложных задач в автоматическом режиме.

Изображение Grok

Такие проекты показывают, что ИИ постепенно становится полноценным инструментом для одиночных разработчиков, позволяя одному человеку создавать продукты, которые раньше требовали целых команд программистов, дизайнеров и тестировщиков.

Недавно мы писали, как пользователь попросил Grok Build сделать браузерную аркадную гонку в киберпанк-стиле. ИИ самостоятельно написал код и сгенерировал через Grok Imagine изображения машин, фоны трасс, меню, экраны меню и так далее.

Ранее компания SpaceXAI объявила о запуске бета-версии Grok Build — инновационного агентного инструмента с командной строкой. Илон Маск заявил, что Grok Build улучшается каждый день, команда работает 7 дней в неделю.