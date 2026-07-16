Выпущена первая тысяча российских электромобилей Umo 5

Их собирают на «Москвиче», предзаказ уже открыт

На данный момент выпущена 1 тысяча электромобилей Umo 5, рассказал основатель и генеральный директор автопроизводителя EVM Илья Рашкин. А всего до конца текущего года планируют выпустить 3 тыс. электрокроссоверов. Автомобили Umo 5 собираются на мощностях завода «Москвич».

Изображение: Umo

Электромобиль Umo 5 разработан совместно с Яндексом: оборудован голосовым помощником «Алиса» с доступом к сервисам Яндекса (навигатор, музыка, видео). Ассистент позволяет управлять мультимедиа, климат-контролем, стеклоподъемниками, багажником и другими функциями автомобиля. Для удобства управления предусмотрен 14,6-дюймовый сенсорный экран.

Umo 5 относится к C-классу, он получил электромотор мощностью 204 л.с. и тяговую батарею ёмкостью 63,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке достигает 420 км. Максимальная скорость электромобиля составляет 160 км/ч, он разгоняется до 100 км/ ч за 8,5 секунд.