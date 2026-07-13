204 л. с, запас хода 420 км и встроенная «Алиса»: открыт предзаказ на электромобиль UMO 5

Российский автомобильный бренд UMO совместно с Яндексом объявил о начале приёма предварительных заказов на электрический кроссовер UMO 5 для частных покупателей.

Изображение: Яндекс / UMO Изображение: Яндекс / UMO

Модель C-класса с передним приводом предлагается в двух комплектациях: «Про» стоимостью от 2,59 млн рублей и «Макс» — от 2,79 млн рублей с учетом субсидии на покупку электромобиля. Первые поставки владельцам запланированы на сентябрь.

Обе версии получили мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, сервисы «Яндекса» и встроенного голосового помощника «Алиса». Ассистент позволяет управлять мультимедиа, климат-контролем, стеклоподъемниками, багажником и другими функциями автомобиля. Также поддерживаются удаленное управление через мобильное приложение и технология Home-to-Car для голосового управления с помощью «Яндекс Станции».

Комплектация «Макс» дополнительно оснащается панорамной крышей, системами помощи водителю уровня ADAS L2, включая адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе, а также беспроводной зарядкой для смартфона и интеллектуальной подсветкой салона. Независимо от версии автомобиль адаптирован к эксплуатации в России: предусмотрены подогрев сидений, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя. Также в оснащение входят шесть подушек безопасности, система кругового обзора и парковочные датчики.