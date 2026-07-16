GeForce RTX 5060 с сердцем от RTX 5070. MSI выпустила модели Gaming и Ventus 2X на GPU GB205

Компания MSI выпустила новые видеокарты GeForce RTX 5060 с сердцем от RTX 5070. Линейку условно можно назвать GeForce RTX 5060 V1, и в неё входят модели Gaming и Ventus 2X.

Между собой они отличаются в первую очередь дизайном и представляют из себя обычные базовые RTX 5060 в небольших габаритах с кулерами, оснащёнными парой вентиляторов.

Фото MSI