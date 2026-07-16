GeForce RTX 5060 с сердцем от RTX 5070. MSI выпустила модели Gaming и Ventus 2X на GPU GB205
Конечно, урезанном
Компания MSI выпустила новые видеокарты GeForce RTX 5060 с сердцем от RTX 5070. Линейку условно можно назвать GeForce RTX 5060 V1, и в неё входят модели Gaming и Ventus 2X.
Между собой они отличаются в первую очередь дизайном и представляют из себя обычные базовые RTX 5060 в небольших габаритах с кулерами, оснащёнными парой вентиляторов.
Но внутри при этом не GB206, какой используется для RTX 5060, а GB205, на котором основана RTX 5070. Само собой, его характеристики урезаны до уровня GB206, а разблокировка таких GPU уже давно не представляется возможной.
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