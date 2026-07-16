Опубликованы тесты новенького игрового процессора Ryzen 7 7700X3D. Это самый энергоэффективный настольный CPU из обычных линеек
Стоит 330 долларов
Компания AMD сняла эмбарго на публикацию обзоров нового игрового процессора Ryzen 7 7700X3D. Новинка представляет собой почти тот же 7800X3D, только со сниженными частотами и ценой 330 долларов.
Само собой, производительность новинки близка к старшей версии, что и стоило ожидать. В играх в Full HD в среднем новая модель отстаёт от 7800X3D примерно на 3-4%, чем можно пренебречь. В приложениях ситуация похожа, хотя разница вырастает до 6-7%.
Зато 7700X3D экономичнее и холоднее, причём существенно. Это в целом самый экономичный процессор из актуальных обычных настольных моделей и самый эффективный в пересчёте на производительность.
Таким образом, по совокупности характеристик он может быть даже интереснее, чем 7800X3D, хотя в целом какой-то огромной разницы между CPU нет нигде.
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