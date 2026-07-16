Опубликованы тесты новенького игрового процессора Ryzen 7 7700X3D. Это самый энергоэффективный настольный CPU из обычных линеек

Стоит 330 долларов

Процессоры

Компания AMD сняла эмбарго на публикацию обзоров нового игрового процессора Ryzen 7 7700X3D. Новинка представляет собой почти тот же 7800X3D, только со сниженными частотами и ценой 330 долларов.

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Само собой, производительность новинки близка к старшей версии, что и стоило ожидать. В играх в Full HD в среднем новая модель отстаёт от 7800X3D примерно на 3-4%, чем можно пренебречь. В приложениях ситуация похожа, хотя разница вырастает до 6-7%.

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Фото TechPowerUp

Зато 7700X3D экономичнее и холоднее, причём существенно. Это в целом самый экономичный процессор из актуальных обычных настольных моделей и самый эффективный в пересчёте на производительность.

На что способен перевыпущенный AMD процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition в современных играх. Свежие тесты показывают, что он ещё вполне неплох

Таким образом, по совокупности характеристик он может быть даже интереснее, чем 7800X3D, хотя в целом какой-то огромной разницы между CPU нет нигде.

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