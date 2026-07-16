Илон Маск без лишнего шума примерно за 1 млрд долларов купил целую компанию, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин

Ресурс Electrek обнаружил, что Илон Маск без лишнего шума некоторое время назад приобрёл компанию APR Energy, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт.

Само собой, турбины нужны Маску для центров обработки данных xAI. Напомним, в этих центрах уже незаконно размещены десятки турбин, которые активно загрязняют окружающую среду.

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Никакого пресс-релиза, касающегося сделки, не было. О покупке стало известно благодаря документам Федеральной торговой комиссии от 14 мая. Сделку одобрили без дополнительной антимонопольной проверки.