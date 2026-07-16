Илон Маск без лишнего шума примерно за 1 млрд долларов купил целую компанию, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин
Турбины нужны для ЦОД
Ресурс Electrek обнаружил, что Илон Маск без лишнего шума некоторое время назад приобрёл компанию APR Energy, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт.
Само собой, турбины нужны Маску для центров обработки данных xAI. Напомним, в этих центрах уже незаконно размещены десятки турбин, которые активно загрязняют окружающую среду.
Никакого пресс-релиза, касающегося сделки, не было. О покупке стало известно благодаря документам Федеральной торговой комиссии от 14 мая. Сделку одобрили без дополнительной антимонопольной проверки.
Точная сумма неизвестна, но, предположительно, она превышает 1 млрд долларов.
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