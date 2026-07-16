«Орбитальный спасатель» LINK преодолел сбои на пути к телескопу NASA: инженерам пришлось экстренно обновлять софт прямо на орбите, чтобы исправить поломку системы ориентации перед стыковкой с обсерваторией Swift

Компания Katalyst Space сообщила о ходе подготовки сервисного космического аппарата LINK, которому предстоит впервые поднять орбиту космической обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory. После запуска 3 июля аппарат успешно завершил около половины программы ввода в эксплуатацию и продолжает подготовку к основной миссии.

После выхода на орбиту LINK выполнил первоначальную последовательность операций, развернул солнечные панели и установил устойчивую связь с Землёй. Затем специалисты проверили работу системы электропитания, бортовой электроники и двигательной установки.

Фото: Katalyst Space

В рамках испытаний аппарат впервые включил электрические двигатели, работающие на ксеноне. Именно они будут использоваться для медленного сближения с обсерваторией Swift, а затем в течение нескольких месяцев постепенно поднимут её орбиту. Такой манёвр должен продлить срок службы космической обсерватории без проведения пилотируемой миссии.

Во время первых дней полёта специалисты также обнаружили несколько технических проблем, включая сбои связи, нарушения ориентации аппарата в пространстве и неполадки с одним из трёх реакционных колёс — устройств, позволяющих точно разворачивать космический аппарат без расхода топлива.

После анализа причин инженеры выпустили обновления бортового программного обеспечения и скорректировали алгоритмы управления. По данным Katalyst Space, это позволило восстановить стабильную связь с аппаратом и обеспечить его устойчивую ориентацию на орбите.