Астрономы напрямую сфотографировали планету Beta Pictoris d, которая более 10 лет скрывалась на архивных кадрах

Газовый гигант Beta Pictoris d оказался в 100 раз тусклее соседней планеты и стал одним из самых лёгких объектов, заснятых напрямую с Земли

Астрономы обнаружили третью планету в системе молодой звезды Бета Живописца (Beta Pictoris), расположенной примерно в 63 световых годах от Земли. Новая экзопланета получила обозначение Beta Pictoris d. Её удалось напрямую сфотографировать с помощью инструмента ERIS на Очень Большом телескопе Европейской южной обсерватории (ESO), а независимая группа учёных подтвердила открытие по данным космического телескопа «Джеймс Уэбб».

До этого в системе Беты Живописца были известны две гигантские планеты — Beta Pictoris b и Beta Pictoris c. Обнаружение третьей делает её лишь второй известной планетной системой, в которой удалось получить прямые изображения сразу трёх экзопланет. Прямая съёмка считается одной из самых сложных задач в астрономии, поскольку тусклый свет планеты почти полностью теряется в ярком излучении звезды.

По словам руководителя одной из работ Бена Сатлиффа (Ben Sutlieff) из Эдинбургского университета, открытие оказалось случайным. Учёные наблюдали уже известную планету Beta Pictoris b, чтобы проследить изменения её характеристик, однако при анализе снимков заметили ещё один тусклый объект, расположенный рядом.

Чтобы убедиться, что это действительно новая планета, команда изучила архив наблюдений Европейской южной обсерватории. В результате Beta Pictoris d удалось обнаружить на нескольких снимках, сделанных за последние 11 лет. На одном из них планета едва различима на фоне яркого света более массивной Beta Pictoris b. Как отметила астроном Оксфордского университета Джейн Биркби (Jayne Birkby), «планета более десяти лет играла в прятки с астрономами».

На снимке Очень Большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT) запечатлена экзопланета Beta Pictoris d (отмечена стрелкой), обращающаяся вокруг звезды Бета Живописца. При обработке данных яркий свет звезды был исключён, чтобы сделать видимыми окружающие объекты. Слева хорошо заметна ранее открытая планета Beta Pictoris b, а Beta Pictoris c находится значительно ближе к звезде и в этот кадр не попала. Источник: ESO / Sutlieff et al.

Beta Pictoris d относится к газовым гигантам, однако значительно уступает двум своим соседям по яркости. Её масса составляет около 2,4 массы Юпитера, благодаря чему вошла в число самых лёгких экзопланет, которые удалось запечатлеть с поверхности Земли.

По словам астронома Европейской южной обсерватории Маркуса Бонсе (Markus Bonse), новая планета примерно в 100 раз тусклее Beta Pictoris b. Это делает её самой тусклой экзопланетой, когда-либо напрямую сфотографированной наземными телескопами. Низкая яркость объясняется сравнительно невысокой температурой планеты.