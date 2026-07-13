SpaceX начнёт запускать дата-центры в космос уже в 2027 году

Генеральный директор SpaceX Илон Маск предоставил график создания центров обработки данных на околоземной орбите.

Он заявил, что SpaceX планирует начать запускать новые спутники уже в следующем году. При этом он отметил, что значительный прогресс должен быть достигнут к 2028 году.

Мы начнём запускать их в следующем году. Илон Маск

В беседе с губернатором Грегом Эбботом Маск обозначил те же сроки: «В следующем году мы запустим наши первые спутники с искусственным интеллектом, а затем, я думаю, сможем делать это в больших масштабах примерно через два года».

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«Способ расширить вычислительные мощности, не используя всю земную поверхность, — это сделать это в космосе, — сказал Маск. — Тогда это можно сделать, не используя земную энергию и воду; это можно сделать просто в космосе».