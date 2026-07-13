SpaceX начнёт запускать дата-центры в космос уже в 2027 году

Генеральный директор SpaceX Илон Маск предоставил график создания центров обработки данных на околоземной орбите.
Он заявил, что SpaceX планирует начать запускать новые спутники уже в следующем году. При этом он отметил, что значительный прогресс должен быть достигнут к 2028 году.
Мы начнём запускать их в следующем году.
Илон Маск
В беседе с губернатором Грегом Эбботом Маск обозначил те же сроки: «В следующем году мы запустим наши первые спутники с искусственным интеллектом, а затем, я думаю, сможем делать это в больших масштабах примерно через два года».
«Способ расширить вычислительные мощности, не используя всю земную поверхность, — это сделать это в космосе, — сказал Маск. — Тогда это можно сделать, не используя земную энергию и воду; это можно сделать просто в космосе».
Ранее компания SpaceX раскрыла новые детали проекта Starmind — будущей орбитальной сети дата-центров, которая должна стать крупнейшей космической вычислительной инфраструктурой для задач искусственного интеллекта.
Для производства этих спутников SpaceX строит новый гигантский завод площадью 1 млн кв. м. Ранее Илон Маск уже говорил, что будущие орбитальные центры обработки данных для искусственного интеллекта будут значительно проще в разработке, чем современные спутники связи Starlink.
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