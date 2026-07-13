Первые спутники Starlink следующего поколения отправляют на гибель: они сгорят в атмосфере

Спутники будут следовать той же суборбитальной траектории, что и Starship

Starship в новом запуске впервые должен доставить в космос 20 спутников Starlink V3 следующего поколения, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые детали.

Спутники будут следовать той же суборбитальной траектории, что и Starship, то есть они не останутся на орбите и, как ожидается, войдут в атмосферу и сгорят позже в ходе миссии.

Спутники Starlink V3 разработаны для значительного расширения пропускной способности сети и увеличения скорости передачи данных.

Изображение SpaceX/XFreeze

После запуска тестовые спутники:

Раскроют свои солнечные панели антенны;

Попытаются связаться с наземными станциями в Южной Африке;

Установят связь с более широкой группировкой Starlink с помощью мощных лазеров.

Но наиболее интересная часть заключается в том, как Starlink поможет проверить Starship. Шесть спутников будут оснащены камерами, предназначенными для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображений операторам SpaceX. Несколько теплозащитных плиток будут окрашены в белый цвет, чтобы имитировать отсутствующие плитки и обеспечить четкие цели для съемки.