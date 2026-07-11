Высота как у 7-этажного дома, 70 метров солнечных панелей и до 150 кВт вычислительной мощности: раскрыты характеристики спутника SpaceX AI1

По сути это орбитальный дата-центр с жидкостной системой охлаждения

Компания SpaceX раскрыла новые детали проекта Starmind — будущей орбитальной сети дата-центров, которая должна стать крупнейшей космической вычислительной инфраструктурой для задач искусственного интеллекта. На официальном сайте проекта компания впервые подробно описала спутники AI1, которые станут основой будущей системы.

Изображение: SpaceX

Согласно данным SpaceX, каждый спутник AI1 сможет обеспечивать около 120 кВт вычислительной мощности для ИИ, а пиковый показатель достигнет 150 кВт. Для сравнения, такая мощность сопоставима с современным серверным шкафом в наземном дата-центре.

Однако главная особенность AI1 — не только вычислительная начинка, но и масштаб конструкции. Спутники будут значительно крупнее большинства существующих аппаратов:

высота конструкции — около 20 метров;

размах солнечных панелей — до 70 метров, что больше размаха крыльев самолета Boeing 747.

Из-за таких размеров запускать AI1 планируется с помощью сверхтяжелой ракеты Starship.

В отличие от спутников Starlink, которые в основном обеспечивают передачу интернет-трафика, аппараты Starmind будут выполнять вычисления непосредственно на орбите. Идея SpaceX заключается в том, чтобы отправлять на спутники задачи искусственного интеллекта, обрабатывать их в космосе, а затем передавать готовые результаты обратно на Землю.

Изображение: SpaceX

Для связи между аппаратами компания планирует использовать лазерные межспутниковые каналы, а передача данных на поверхность будет происходить через инфраструктуру Starlink.

SpaceX считает, что космические дата-центры могут получить несколько преимуществ по сравнению с наземными площадками:

постоянное получение солнечной энергии без ночных перерывов;

естественное отсутствие атмосферы, что упрощает некоторые аспекты охлаждения;

отсутствие необходимости строить огромные дата-центры на Земле с их ограничениями по площади и энергоснабжению.

Одной из самых сложных задач остается отвод тепла. В космосе нет воздуха, поэтому обычные системы охлаждения с вентиляторами не работают. Для AI1 SpaceX планирует использовать жидкостную систему с радиаторами общей площадью около 110 м2, которые будут излучать избыточное тепло прямо в космическое пространство. Конструкция также должна быть защищена от микрометеоритов и космического мусора.

SpaceX рассчитывает запустить первые прототипы AI1 в начале 2027 года. Позже компания планирует начать массовое производство аппаратов на новом предприятии Gigasat.

Ранее SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание группировки Starmind численностью до 1 млн спутников, однако этот проект пока не получил одобрения регулятора. Также компания планирует запустить 100 тыс. спутников Starlink V3.