Высота как у 7-этажного дома, 70 метров солнечных панелей и до 150 кВт вычислительной мощности: раскрыты характеристики спутника SpaceX AI1

Компания SpaceX раскрыла новые детали проекта Starmind — будущей орбитальной сети дата-центров, которая должна стать крупнейшей космической вычислительной инфраструктурой для задач искусственного интеллекта. На официальном сайте проекта компания впервые подробно описала спутники AI1, которые станут основой будущей системы.
Согласно данным SpaceX, каждый спутник AI1 сможет обеспечивать около 120 кВт вычислительной мощности для ИИ, а пиковый показатель достигнет 150 кВт. Для сравнения, такая мощность сопоставима с современным серверным шкафом в наземном дата-центре.
Однако главная особенность AI1 — не только вычислительная начинка, но и масштаб конструкции. Спутники будут значительно крупнее большинства существующих аппаратов:
- высота конструкции — около 20 метров;
- размах солнечных панелей — до 70 метров, что больше размаха крыльев самолета Boeing 747.
Из-за таких размеров запускать AI1 планируется с помощью сверхтяжелой ракеты Starship.
В отличие от спутников Starlink, которые в основном обеспечивают передачу интернет-трафика, аппараты Starmind будут выполнять вычисления непосредственно на орбите. Идея SpaceX заключается в том, чтобы отправлять на спутники задачи искусственного интеллекта, обрабатывать их в космосе, а затем передавать готовые результаты обратно на Землю.
Для связи между аппаратами компания планирует использовать лазерные межспутниковые каналы, а передача данных на поверхность будет происходить через инфраструктуру Starlink.
SpaceX считает, что космические дата-центры могут получить несколько преимуществ по сравнению с наземными площадками:
- постоянное получение солнечной энергии без ночных перерывов;
- естественное отсутствие атмосферы, что упрощает некоторые аспекты охлаждения;
- отсутствие необходимости строить огромные дата-центры на Земле с их ограничениями по площади и энергоснабжению.
Одной из самых сложных задач остается отвод тепла. В космосе нет воздуха, поэтому обычные системы охлаждения с вентиляторами не работают. Для AI1 SpaceX планирует использовать жидкостную систему с радиаторами общей площадью около 110 м2, которые будут излучать избыточное тепло прямо в космическое пространство. Конструкция также должна быть защищена от микрометеоритов и космического мусора.
SpaceX рассчитывает запустить первые прототипы AI1 в начале 2027 года. Позже компания планирует начать массовое производство аппаратов на новом предприятии Gigasat.
Ранее SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание группировки Starmind численностью до 1 млн спутников, однако этот проект пока не получил одобрения регулятора. Также компания планирует запустить 100 тыс. спутников Starlink V3.
Если задумка будет реализована, Starmind может стать первым масштабным примером переноса вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта за пределы Земли — фактически созданием облачных серверов на орбите.
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