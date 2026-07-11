Lenovo представила ПК ThinkCentre X Tower с двумя GeForce RTX 5060 Ti, и эти видеокарты работают независимо

Lenovo запустила продажи новой конфигурации рабочей станции ThinkCentre X Tower в Китае. Главная особенность новой версии состоит в том, что внутри установлены сразу две видеокарты GeForce RTX 5060 Ti (в сумме на двоих получается 32 ГБ памяти GDDR7). Новинка уже появилась на китайской площадке JD по цене 35 999 юаней — около 5300 долларов США без учета налогов. Саму линейку ThinkCentre X Tower Lenovo впервые представила на выставке CES 2026, однако стоимость версии с двумя GPU компания раскрыла только сейчас.

В основе системы лежит 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus. Объем ОЗУ составляет 64 ГБ, SSD — 1 ТБ.

Несмотря на то, что видеокарт две, Lenovo не позиционирует компьютер как игровую машину. Система не поддерживает классическое объединение видеокарт через SLI, поэтому игры не смогут использовать обе карты как единый графический ускоритель с общей видеопамятью объемом 32 ГБ.

Каждая видеокарта работает независимо, а распределение нагрузки ложится на программное обеспечение. Основными сценариями использования Lenovo называет:

обработку задач искусственного интеллекта;

локальный запуск и обучение нейросетевых моделей;

профессиональный видеомонтаж;

3D-рендеринг и создание цифрового контента.

Рабочая станция выполнена в корпусе объемом 34 литра. Размеры составляют 425 × 225 × 495 мм, вес — около 21 кг.

Lenovo предусмотрела систему защиты от пыли и встроенный мониторинг состояния компьютера. Система способна отслеживать работу вентиляторов и уровень загрязнения компонентов.

ThinkCentre X Tower оснащен адаптером Wi-Fi 7, двумя гигабитными портами Ethernet, Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и скоростью передачи до 40 Гбит/с, портами USB-A, USB-C и DisplayPort 1.4a.