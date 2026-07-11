9000 мАч, 67 Вт, камера Sony, Snapdragon 6s Gen 4 и пластиковая рамка. Характеристики Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro раскрыты за 3 дня до премьеры

Официальная премьера смартфонов Redmi новой линейки Note 17 состоится на следующей неделе, но уже сейчас инсайдер Experience More раскрыл ключевые характеристики двух моделей — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. Самое главное — стали известны платформы, на базе которых построены новинки.

Изображение: Redmi

В основе Redmi Note 17 будет SoC Snapdragon 4 Gen 4. Смартфон получит 7-дюймовый дисплей Samsung E4 Pro с разрешением Full HD+ и яркостью 1200–1800 нит, аккумулятор емкостью 8000 мА·ч (официально подтверждено), зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную мощностью 22,5 Вт, 50-мегапиксельную камеру, оптический сканер отпечатков пальцев, защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP65.

Redmi Note 17 Pro будет построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4. Он получит 6,83-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит, аккумулятор емкостью 9000 мА·ч (официально подтверждено), зарядку мощностью 67 Вт и обратную проводную мощностью 22,5 Вт, 50-мегапиксельную камеру, оптический сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K.

Важно отметить, что боковая рамка обеих моделей будет пластиковой.

Ранее сообщалось, что Redmi Note 17 Pro получит пятилетнюю программу обслуживания аккумулятора. В соответствии с программой если на пятом году эксплуатации емкость батареи упадет ниже 80%, то компания установит в смартфон новую батарею емкостью 10 000 мАч.

Официальная презентация серии Redmi Note 17 состоится 14 июля. Цены пока не раскрыты, но в Redmi уже намекнули, что стоимость подрастет — пользователей призвали «подготовится морально».