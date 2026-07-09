Неубиваемый Redmi Note 17 Pro получил батарею на 9000 мАч, но если со временем емкость упадет ниже 80%, то ее бесплатно заменят батареей на 10 000 мАч

Redmi раскрыла новые подробности о Note 17 Pro перед официальной презентацией, запланированной на 14 июля в Китае. Смартфон получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной мощностью 22,5 Вт.

Изображение: Redmi

Компания также анонсировала необычный сервис для будущих владельцев смартфона. Покупатели, оформившие устройство на старте продаж, смогут бесплатно заменить батарею, если ее емкость снизится ниже 80% в течение первых четырех лет эксплуатации. Если это произойдет на пятом году использования, Redmi обещает установить аккумулятор увеличенной емкости — 10 000 мА·ч вместо штатных 9000 мА·ч.

Изображение: Redmi

Также подтверждены характеристики дисплея. Note 17 Pro получит плоский экран с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а сам смартфон прошел сертификацию на устойчивость к падениям и выдержал испытания, включая падение на мрамор с высоты трех метров.