Неубиваемый Redmi Note 17 Pro получил батарею на 9000 мАч, но если со временем емкость упадет ниже 80%, то ее бесплатно заменят батареей на 10 000 мАч

Redmi анонсировала очень необычный сервис для будущих владельцев Redmi Note 17 Pro

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Redmi раскрыла новые подробности о Note 17 Pro перед официальной презентацией, запланированной на 14 июля в Китае. Смартфон получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной мощностью 22,5 Вт.

Изображение: Redmi

Компания также анонсировала необычный сервис для будущих владельцев смартфона. Покупатели, оформившие устройство на старте продаж, смогут бесплатно заменить батарею, если ее емкость снизится ниже 80% в течение первых четырех лет эксплуатации. Если это произойдет на пятом году использования, Redmi обещает установить аккумулятор увеличенной емкости — 10 000 мА·ч вместо штатных 9000 мА·ч.

Изображение: Redmi

Также подтверждены характеристики дисплея. Note 17 Pro получит плоский экран с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а сам смартфон прошел сертификацию на устойчивость к падениям и выдержал испытания, включая падение на мрамор с высоты трех метров.

Кроме того, смартфон защищен от пыли и воды в соответствии с максимальной степенью IP69K. Ранее компания также подтвердила наличие стереодинамиков и SoC Snapdragon 6-й серии.

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