В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

Разработчики заявляют, что на отечественном рынке ему нет аналогов

Системные платы, память, чипсеты

Российская компания «Аэрокосмические антенные системы» представила микрокомпьютер Brain Box, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полётного контроллера. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Фото: Предоставлено НТИ

Разработчики рассказали, что мощный одноплатный компьютер специально создан для задач ИИ и управления роботизированными системами — беспилотниками, безэкипажными катерами, наземными робототехническими комплексами, системами компьютерного зрения и умными камерами.

Обычно у дрона или робота компьютер для ИИ и полётный контроллер — это две разные платы, которые соединены проводами. Из-за этого данные передаются с задержкой, а сама конструкция получается громоздкой. У нового устройства на одной плате объединены «мозг» компьютера и специализированный чип для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ.

Создатели Brain Box также отмечают низкое энергопотребление устройство: вся система потребляет всего 12 Вт, примерно как обычная лампочка. К платформе можно подключать различные датчики, включая камеры, лидары и тепловизоры. Кроме того, встроенная российская система шифрования защищает от попыток перехвата управления.

Brain Box поддерживает операционные системы Linux и может быть совместим с Astra Linux, KasperskyOS, «Альт», «Авророй» и т.д. Авторы проекта заявили, что сейчас на отечественном рынке аналогов Brain Box нет. Экспериментальный образец уже проходит испытания в условиях, приближенных к реальным, следующим этапом станут полевые испытания.

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