В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

Разработчики заявляют, что на отечественном рынке ему нет аналогов

Российская компания «Аэрокосмические антенные системы» представила микрокомпьютер Brain Box, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полётного контроллера. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Фото: Предоставлено НТИ

Разработчики рассказали, что мощный одноплатный компьютер специально создан для задач ИИ и управления роботизированными системами — беспилотниками, безэкипажными катерами, наземными робототехническими комплексами, системами компьютерного зрения и умными камерами.

Обычно у дрона или робота компьютер для ИИ и полётный контроллер — это две разные платы, которые соединены проводами. Из-за этого данные передаются с задержкой, а сама конструкция получается громоздкой. У нового устройства на одной плате объединены «мозг» компьютера и специализированный чип для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ.

Создатели Brain Box также отмечают низкое энергопотребление устройство: вся система потребляет всего 12 Вт, примерно как обычная лампочка. К платформе можно подключать различные датчики, включая камеры, лидары и тепловизоры. Кроме того, встроенная российская система шифрования защищает от попыток перехвата управления.