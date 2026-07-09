Возвращение 2000-х: россияне снова начали чаще звонить и отправлять SMS вместо использования мобильного интернета

Россияне заметно изменили привычки использования мобильной связи: в первом полугодии 2026 года традиционные звонки и SMS стали пользоваться значительно большей популярностью, в то время как мобильный трафик перестал расти (а в некоторых случаях начал сокращаться).

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Операторы фиксируют резкий рост голосового трафика и количества сообщений. Так, «Билайн» сообщил об увеличении объема звонков на 28,8%, а SMS-трафика — на 29,5%. У «Т-Мобайл» рост оказался еще заметнее: число исходящих звонков увеличилось на 65%, входящих — на 56%, а количество SMS выросло на 70%. «СберМобайл» также зафиксировал рост голосового трафика примерно на 30–40% и сообщений на 40–60%.

При этом потребление мобильного интернета демонстрирует обратную динамику. У «Т-Мобайла» объем интернет-трафика снизился на 20%, у «СберМобайла» — на 22%. У «Билайна» показатель в среднем сохранился на уровне прошлого года, однако в отдельных регионах также отмечалось падение.

Это происходит на фоне ограничений мобильного интернета в отдельных регионах, перебоев в работе популярных зарубежных мессенджеров, а также возвращения части сервисов к SMS-рассылкам. Компании все чаще используют обычные сообщения для уведомлений и подтверждений, поскольку push-уведомления требуют стабильного интернет-соединения.

По данным аналитиков, в регионах с усиленными мерами безопасности число полноценных сессий мобильного интернета сократилось на 30–61%. При этом операторы не рассчитывают на существенный рост выручки: большинство пользователей продолжают пользоваться пакетными тарифами с фиксированной ежемесячной оплатой, поэтому увеличение числа звонков и SMS не всегда напрямую влияет на доходы.