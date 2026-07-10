«Подготовьтесь морально»: менеджер Redmi намекнула на рост стоимости Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro

Xiaomi уже запустила тизерную кампанию, в рамках которой раскрывает особенности смартфонов будущей линейки Note 17. Данных о ценах пока нет, но есть намек. Менеджер по продуктам Redmi под ником Suncun в соцсети Weibo на вопрос о возможном повышении цены Redmi Note 17 относительно предшественников коротко ответила: «Подготовьтесь морально». Иными словами, аппараты скорее всего подорожают. Остается только вопрос — на сколько.

Изображение: Redmi

Но менеджер подсластила пилюлю: она сказала, что Redmi Note 17 получат «лучший дизайн и лучшие материалы и качество исполнения за всю историю линейки Note».

Некоторые характеристики будущих смартфонов уже раскрыты. Базовый Redmi Note 17 получит 7-дюймовый экран OLED, батарею емкостью 8000 мА·ч и 50-мегапиксельную камеру.

Характеристики Redmi Note 17 Pro интереснее: 9000 мА·ч, плоский экран 1.5K с пиковой яркостью до 3500 нит, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 и корпус с защитой сразу по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.