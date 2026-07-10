10 000 мАч, 100 Вт, «суперпроизводительность» и 185 Гц. Раскрыты характеристики нового китайского флагмана, возможно, это модель OnePlus

Один из китайских производителей смартфонов работает над топовой моделью с большим аккумулятором. По данным инсайдера Digital Chat Station, аппарат получит мощный процессор линейки Snapdragon 8 и 185-герцевый экран.
Что касается емкости аккумуляторной батареи, то тестируются два варианта (оба с повышенным содержанием кремния — около 25%):
- 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт;
- 10 000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт.
«Суперпроизводительность + большая батарея, позволяющая подзарядить некоторые периферийные устройства», — написал Digital Chat Station.
Вероятно, речь идет о будущих моделях OnePlus, так как ранее именно этому бренду приписывали экраны с кадровой частотой 185 Гц. Остальные производители не спешат устанавливать в свои устройства дисплеи со столь высокой частотой.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.
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